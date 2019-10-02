2019-10-02T16:18:21+03:00
Общество

В 2020 году Петербург снизит расходы на строительство метро и увеличит на уборку

Из бюджета на подземку будет выделено на 4 миллиарда рублей меньше, чем в 2019 году
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург увеличит расходы на уборку, но снизит на строительство метроПетербург увеличит расходы на уборку, но снизит на строительство метроФото: Александр ГЛУЗ
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В будущем 2020 году в Санкт-Петербурге увеличатся расходы на уборку города, а также ремонт дорог. Об этом в среду, 2 октября, рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников. Он отметил, что на приведение города в порядок будет выделено 10,7 миллиардов рублей, что на 1,7 миллиардов больше, чем в 2019 году. А на дорожные работы направят 7 миллиардов рублей, на 2 миллиарда больше, чем сейчас.

- В проекте бюджета пока не отражена транспортная реформа — профильные ведомства еще не закончили с расчетами и ее концепцией. Между тем, остается вопрос о том, готовы ли российские предприятия по выпуску автобусов справиться с большим объемом заказов на новую технику, - пишет «Мойка78».

Тем не менее, в будущем году перевозчики Петербурга получат 49 миллиардов рублей. Это на 12 процентов больше, чем в текущем году.

Что касается метро, то тут поступление денег несколько уменьшится. Если в 2019 году на строительство подземки было выделено 18 миллиардов, то в 2020 году будет только 13,7 миллиардов. Глава комитета отметил, что эта сумма соответствует реальным возможностям «Метростроя».

ИСТОЧНИК KP.RU

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