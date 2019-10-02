Арнольд Шварценеггер встретится со своим фанатом из Ленобласти

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-02T16:30:08+03:00

Воспитанника дома-интерната для людей с нарушениями развития ради этого привезут на «Газпром Арену»

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Железный Арни, Терминатор или просто Мистер Олимпия - каких только титулов и прозвищ не носит всем известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер. Он, сыгравший не в одном десятке фильмов, имеет армию поклонников по всему миру. И в том числе в России. А одним из самых преданных фанатов артиста является житель деревни Раздолье, что в Ленинградской области. Он всю жизнь мечтал встретиться с кумиром и вскоре его желание сбудется.

- Мечтаю пожать ему руку, поговорить по душам, он хороший, - рассказал газете «Петербургский дневник» сам Сергей.

Надо сказать, что молодой мужчина является воспитанником дома-интерната для людей множественными нарушениями развития, включая ментальные, который создан усилиями храма Святых Царственных Страстотерпцев и благотворительной организации «Перспективы».

Известно, что встреча произойдет 4 октября на «Газпром Арене», где Шварценеггер будет выступать в рамках мероприятия Synergy Global Forum, которое пройдет в пятницу и субботу в Петербурге.

Сам голливудский актер знает о своем российском фанате и уже дал обещание встретиться с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU