2019-10-02T16:48:01+03:00
Общество

Пенсионеры из Ленобласти получили льготы на проезд в транспорте Петербурга

Скидки будут действовать как на наземный транспорт, так и на метро
Лилия КОЗЛОВА
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Пенсионеры Ленобласти смогут ездить в метро Петербурга со скидкойПенсионеры Ленобласти смогут ездить в метро Петербурга со скидкойФото: Олег ЗОЛОТО
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Пенсионеры, живущие в Ленинградской области, получили право льготного проезда на всех видах городского общественного транспорта в Санкт-Петербурге. В среду, 2 октября, стало известно, что администрации региона и Северной столицы достигли соглашения, чтобы единый социальный проездной билет действовал на территории города на Неве.

- Город и область продолжают развиваться в логике агломерации, разрабатывая общие подходы к работе системы общественного транспорта. Регион будет компенсировать полную стоимость проезда из бюджета для всех людей старшего поколения, чтобы максимально избавить жителей от транспортных ограничений, - отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

С момента появления единого социального проездного билета в 2005 году и по 2018 год количество поездок выросло почти в четыре раза. Так, воспользоваться льготным проездом могут пенсионеры, федеральные льготники, ветераны ВОВ, ветераны труда, реабилитированные граждане, лица сопровождающие инвалидов первой группы, детей-инвалидов и инвалидов-колясочников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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