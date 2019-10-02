Лучшим учителям Санкт-Петербурга вручат по 200 тысяч рублей
В преддверии Дня учителя правительство Санкт-Петербурга выдаст лучшим учителям города премию в размере 200 тысяч рублей. Такой денежный подарок в честь праздника получат всего тридцать педагогов. Обладателей почетной премии выберут с помощью конкурса.
- В преддверии Дня учителя подписано постановление правительства Санкт-Петербурга «О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга – денежного поощрения лучшим учителям общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за 2019 год», - уточняют в Администрации города.
Сообщается также о том, что поощрение учителям, прошедшие конкурсный отбор, будет выплачено до 5 октября 2019 года.
Напомним, преподаватель из Санкт-Петербурга номинирована на звание Учитель года России.
ИСТОЧНИК KP.RU