2019-10-02T17:05:50+03:00
Происшествия

Пьяная компания на «Оке» устроила ДТП на Таллинском шоссе в Петербурге

Водитель подшофе пытался сбежать с места аварии
Лилия КОЗЛОВА
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На Таллинском шоссе пьяный водитель на "Оке" устроил ДТП с таксиНа Таллинском шоссе пьяный водитель на "Оке" устроил ДТП с таксиФото: СОЦСЕТИ
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На Таллинском шоссе в Санкт-Петербурга пьяная компания разъезжала на автомобиле «Ока» и устроили серьезное ДТП. Днем в среду, 2 октября, водитель отечественного автопрома, делая поворот налево, не пропустил такси. Иномарка врезалась в маленькую машинку, заполненную выпившими людьми.

- А «Ока» хорошо выдержала боковой удар. Могло бы быть хуже, - отметили свидетели в соцсетях.

Отечественную машину разнесло почти в хлам. С пассажирской стороны выбило стекла, помялась дверь и капот. Пассажиры «Оки», количество которых уточняется, выбрались из автомобиля все в крови, но живые. Все очевидцы в один голос твердят, что все в машине, включая водителя, были сильно пьяны.

- Я их знаю этих уродов. Постоянно бухают. Прав, естественно, ни у кого нет, давно лишены за «синьку», - рассказала местная жительница в группе «ВКонтакте». - Машина красненькая принадлежит «синяку» в рубашке с закатанными рукавами. Страховка естественно тоже отсутствует.

После аварии мужчина, который был за рулем «Оки» попытался сбежать. Однако его быстро догнал и привел на место ДТП таксист. Разбираться в причинах аварии и искать виновных предстоит сотрудникам ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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