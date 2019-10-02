Главный мостостроитель Петербурга «Пилон» массово сокращает сотрудников

СЕГОДНЯ 17:18 2019-10-02T17:18:04+03:00

"Пилон" был строителем множества объектов в Петербурге, в том числе и Яхтенного моста. Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

Очередное «падение колосса» может произойти в Петербурге. Вслед за крупными строительными компаниями, которые исчезли с рынка, в небытие грозит уйти и один из главных мостостроителей города на Неве «Пилон». Сейчас в фирме идут массовые сокращения сотрудников. Об этом в соцсетях написал бывший сотрудник компании.

- Проблемы начались еще в прошлом 2018 году. После этого почти две тысячи человек организации оказались безработными или в поисках нового места, - говорит о ситуации «сварщик с 30-летним стажем» Виктор Щербаков в обращении, размещенном в интернете.

По словам Виктора, на данный момент ситуация аховая: все счета фирмы арестованы, вследствие чего почти тысяча человек не может получить зарплату. И длится это уже пять месяцев. В итоге отчаявшиеся люди пошли в прокуратуру.

Другая сторона проблемы - срыв сроков строительства важных городских объектов, таких, например, как Лиговский и Гореловский путепроводы. На них имеет контракты «Пилон». В итоге ситуация может быть копией проблем «Метростроя» и Фрунзенского радиуса. Пусть и в чуть меньшем масштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU