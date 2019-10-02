Петербургский ЗакС обозначил главные направления работы в новом году

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-02T17:47:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге осень, а это значит, что начался новый парламентский год. Депутаты активно включились в работу и само е время определить основные приоритеты Законодательного собрания на грядущий период. Одна из них - формирование сбалансированного городского бюджета.

- В ходе нулевых чтений были поданы заявки на дополнительное финансирование разных отраслей на общую сумму 167 миллиардов рублей. Это огромная сумма. А значит, рассмотрение нового бюджета требует от нас огромной ответственности, - заявил председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров.

Он, в частности отметил, что до 2024 года в Северной столице должны появиться более 300 объектов социальной инфраструктуры: детские сады, школы, поликлиники и так далее. Еще одна цель - увеличить к тому же сроку бюджет города с 600 миллиардов рублей до 1 триллиона.

Не менее важно помнить про ветеранов, особенно в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и заранее подготовить все необходимые законодательные инициативы. Надо окружить людей заботой , помочь им выплатами, льготами.

И в принципе, социально-экономическая политика города будет вопросом номер один для петербургского Заксобрания, которому в этом году исполняется 25 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU