2019-10-02T18:18:54+03:00
Происшествия

Труп мужчины на рельсах обнаружили жители Ломоносовского района

Личность попавшего под поезд устанавливает Следственный комитет
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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На железнодорожном перегоне Ораниенбаум – Лебяжье, прямо на рельсах, обнаружили труп мужчины.На железнодорожном перегоне Ораниенбаум – Лебяжье, прямо на рельсах, обнаружили труп мужчины.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Страшную находку обнаружили сегодня, 2 октября, местные жители в Ломоносовском районе Ленобласти. На железнодорожном перегоне Ораниенбаум – Лебяжье, прямо на рельсах, лежал труп мужчины. Очевидцы сразу вызвали спецслужбы. Приехавшие на место ЧП следователи тут же занялись установлением всех обстоятельств происшествия. Пока личность погибшего остается неизвестной.

- Проводятся проверочные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

В ведомстве жителей Ленинградской области призывают соблюдать правила нахождения на железной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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