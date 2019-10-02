Труп мужчины на рельсах обнаружили жители Ломоносовского района

СЕГОДНЯ 18:18 2019-10-02T18:18:54+03:00

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Страшную находку обнаружили сегодня, 2 октября, местные жители в Ломоносовском районе Ленобласти. На железнодорожном перегоне Ораниенбаум – Лебяжье, прямо на рельсах, лежал труп мужчины. Очевидцы сразу вызвали спецслужбы. Приехавшие на место ЧП следователи тут же занялись установлением всех обстоятельств происшествия. Пока личность погибшего остается неизвестной.

- Проводятся проверочные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

В ведомстве жителей Ленинградской области призывают соблюдать правила нахождения на железной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU