2019-10-02T18:51:59+03:00
Общество

Зима близко: Снег может выпасть в Петербурге уже на выходных

Синоптики обещают появление «белых мух» в ночь на субботу
Петр КИБЕР
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Ближе к выходным в Петербурге может пойти снег.Ближе к выходным в Петербурге может пойти снег.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Осень, и в Петербурге неминуемо холодает. Термометры все чаще показывают по ночам околонулевые значения, а на прошлой неделе даже были заморозки. Зима близко, как говорят в одном известном сериале. А это значит, что скоро стоит ждать снега. И он будет уже ближе к выходным.

- 4 октября, в пятницу к вечеру возможен дождь с мокрым снегом. Он продолжится и в субботу ночью. Температура составит от +1 до + 3 градусов, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем, 5 октября, правда «потеплеет», но лишь на пару градусов. Неприятный моросящий дождь при этом никуда не денется.

Увы, но и воскресенье сильно лучше погода не станет. С другой стороны, на дворе октябрь, поэтому петербуржцам стоит достать из шкафов зимние пальто и шапки, а автомобилистам пора задуматься о смене резины. Не прямо сейчас, но уже вскоре. Зима близко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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