2019-10-02T19:15:59+03:00
Происшествия

21 ученик подхватил кишечную инфекцию после обеда в школьной столовой

Расследованием дела занимается Роспотребнадзор
Петр КИБЕР
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Больше 20 детей отравились в школьной столовой.Больше 20 детей отравились в школьной столовой.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Меньше месяца без приключений проучились дети в школе номер 508 Московского района Санкт-Петербурга. Первые жалобы от родителей на то, что у их детей началась рвота и понос, появились в 20-х числах сентября. Врачи подтвердили у юных пациентов проблемы с кишечником.

- В период с 22 по 30 сентября 2019 года кишечная инфекция зарегистрирована у 21 ребенка, - сообщает пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора.

При этом восьми школьникам был поставлен диагноз дизентерия. Всего в больницы было госпитализировано 11 ребятишек, часть из которых на данный момент выписана, но шестеро детей до сих пор лежат на больничных койках.

Проверка, проведенная Роспотребнадзором показала, что питание в школе ведется по буфетно-раздаточному принципу. То есть готовую еду привозят с подрядного комбината питания. Наведавшись туда инспектора ведомства быстро нашли множество санитарных нарушений. которые и могли привести к печальному итогу.

Сейчас деятельность Комбината социального питания «Юность» приостановлена, а материалы направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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