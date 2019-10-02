Двух петербургских адвокатов задержали по подозрению в крупном мошенничестве
В Санкт-Петербурге задержали двух адвокатов, которых подозревают в мошенничестве на рабочем месте. Из корыстных побуждений они предложили одному подопечному с уголовным обвинением за незаконную банковскую деятельность возможность избежать наказания.
Свободу адвокаты оценили в 10 миллионов рублей. Однако навариться на этой истории у них не получилось.
- Свой преступный умысел подозреваемые до конца довести не смогли, по независящим от них обстоятельствам, а точнее - в связи с тем, что при передачи муляжа денежных средств на сумму более 4 миллионов рублей были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ, - комментируют в пресс-службе Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.
Сейчас горе-адвокатам определяют меру пресечения. Уголовное дело по статье покушение на мошенничество уже возбуждено.
ИСТОЧНИК KP.RU