2019-10-02T19:20:43+03:00
Происшествия

Двух петербургских адвокатов задержали по подозрению в крупном мошенничестве

Они требовали 10 миллионов рублей с подопечного для прекращения уголовного дела
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Свободу адвокаты оценили в 10 миллионов рублей.Свободу адвокаты оценили в 10 миллионов рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Санкт-Петербурге задержали двух адвокатов, которых подозревают в мошенничестве на рабочем месте. Из корыстных побуждений они предложили одному подопечному с уголовным обвинением за незаконную банковскую деятельность возможность избежать наказания.

Свободу адвокаты оценили в 10 миллионов рублей. Однако навариться на этой истории у них не получилось.

- Свой преступный умысел подозреваемые до конца довести не смогли, по независящим от них обстоятельствам, а точнее - в связи с тем, что при передачи муляжа денежных средств на сумму более 4 миллионов рублей были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ, - комментируют в пресс-службе Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Сейчас горе-адвокатам определяют меру пресечения. Уголовное дело по статье покушение на мошенничество уже возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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