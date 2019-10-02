2019-10-02T19:34:04+03:00
Спорт

Молодежка «Зенита» разгромно проиграла «Бенфике», пропустив семь голов

Матч в рамках Юношеской лиги УЕФА прошел днем 2 октября на стадионе «Смена»
Петр КИБЕР
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Молодежка "Зенита" с треском проиграла "Бенфике". Фото: ФК "Зенит"Молодежка "Зенита" с треском проиграла "Бенфике". Фото: ФК "Зенит"
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В десять вечера но петербургскому времени на газон стадиона на Крестовском острове в рамках группового этапа Лиги чемпионов выйдут «Зенит» и «Бенфика». Чем кончится встреча этих двух команд пока неизвестно, а вот молодежные составы уже сыграли свой матч. И он закончился для юношей сине-бело-голубых полнейшим разгромом.

- Встреча на стадионе «Смена» завершилась крупной победой португальцев со счетом 1:7, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Единственный мяч у хозяев уже ближе к концу, на 75-й минуте и с пенальти забил Вадим Симутенков. «Бенфика» к этому времени отгрузила в ворота петербуржцев шесть голов. При этом первый португальцы забили уже на второй минуте встречи.

- Мы проиграли во всех компонентах. Просто «забыли приехать на игру»: что тренер, что команда. Я не смог повлиять на ребят по ходу матча и в перерыве. Разница в классе с «Бенфикой» есть, - заявил после встречи тренер петербуржцев Константин Зырянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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