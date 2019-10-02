2019-10-02T19:46:12+03:00
Общество

«Клянусь матерью…»: Бизнесмен обещал расправиться с чиновниками, которые сносили его автосервис в Приморском районе

Буйного нарушителя угомонила только полиция
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Владелец автосервиса вдобавок заплатит штраф в размере 90 тысяч. Фото: пресс-служба ККИ ПетербургаВладелец автосервиса вдобавок заплатит штраф в размере 90 тысяч. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга
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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга с боем снес нелегальный автосервис у дома №41 вблизи Комендантского проспекта. Аренда на земельный участок закончилась еще в марте. Владельца автосервиса предупреждали освободить территорию не раз, но он безрезультатно судился и все-таки дождался чиновников в гости 2 октября. Судя по видео от сотрудников ККИ, мужчина встретил их соответствующе: с ругательствами, кулаками и угрозами типа «Клянусь матерью, я вас всех…».

- Землепользователь оказал нашим сотрудникам жесткое противодействие. Мужчина вёл себя агрессивно, толкался, угрожал физической расправой и препятствовал проведению работ. На место инцидента вызвали наряд полиции, который потихоньку угомонил нарушителя, - сообщает пресс-служба ККИ.

Чиновники написали заявление в полицию на буйного мужчину, а также оштрафовали его на 90 тысяч рублей. Сейчас участок с автосервисом постепенно освобождают. По словам ККИ, на этой земле вскоре возможно строительство социально-значимого объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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