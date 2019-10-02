Растолстевшие перед зимней спячкой сурки Ленинградского зоопарка умилили пользователей соцсетей
Сурки Ленинградского зоопарка, которые прилично растолстели перед своей зимней спячкой, умилили петербуржцев. Фотографии милых толстячков начали активно обсуждать в соцсетях.
- А кое-кто вовсю набирает вес, готовясь к зимней спячке. Поспешите увидеть нашу большую семью сурков, ведь следующая возможность появится только весной, - завлекают к себе гостей сотрудники Ленинградского зоопарка через соответствующую публикацию в Instagram.
В мире животных сурки одни из самых больших любителей поспать и набить себе брюшко едой. Похоже, что некоторым петербуржцам явно не хватает ни сна, ни вкусного питания, поскольку многие пользователи соцсетей начали шутливо сравнивать грызунов с собой. Не обошлось и без традиционных умилений.
- Какой пухляш! Ну прямо как я.
- Кругляшик! Мое тотемное животное.
- Жирненький симпатяжка. Вот он точно подготовился к зиме.
ИСТОЧНИК KP.RU