2019-10-02T20:09:29+03:00
Общество

Растолстевшие перед зимней спячкой сурки Ленинградского зоопарка умилили пользователей соцсетей

Пухляши расчувствовали петербуржцев, которые не скупились на комплименты и шутки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцы принялись сравнивать себя с грызунами-толстячками. Фото: instagram.com/spbzooparkПетербуржцы принялись сравнивать себя с грызунами-толстячками. Фото: instagram.com/spbzoopark
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Сурки Ленинградского зоопарка, которые прилично растолстели перед своей зимней спячкой, умилили петербуржцев. Фотографии милых толстячков начали активно обсуждать в соцсетях.

- А кое-кто вовсю набирает вес, готовясь к зимней спячке. Поспешите увидеть нашу большую семью сурков, ведь следующая возможность появится только весной, - завлекают к себе гостей сотрудники Ленинградского зоопарка через соответствующую публикацию в Instagram.

В мире животных сурки одни из самых больших любителей поспать и набить себе брюшко едой. Похоже, что некоторым петербуржцам явно не хватает ни сна, ни вкусного питания, поскольку многие пользователи соцсетей начали шутливо сравнивать грызунов с собой. Не обошлось и без традиционных умилений.

- Какой пухляш! Ну прямо как я.

- Кругляшик! Мое тотемное животное.

- Жирненький симпатяжка. Вот он точно подготовился к зиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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