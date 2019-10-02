2019-10-02T20:43:41+03:00
Звезды

Из школы подводников в храм: 323 млн уйдет на реставрацию церкви на Васильевском острове

Церкви Божией Матери Милующей вернут прежний исторический вид
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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При советской власти в здании храма была тренировочная база подводников.При советской власти в здании храма была тренировочная база подводников.Фото: Илья СМИРНОВ
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В Санкт-Петербурге отреставрируют интерьер церкви Божией Матери Милующей на Васильевском острове. На официальном сайте государственных закупок появился соответствующий тендер от Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации. На все про все выделяют 323 миллиона рублей из федерального бюджета.

- Победитель конкурса должен провести ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Церковь Божией Матери Милующей» (Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом №102, литера Ж (Большой пр. В.О,100). От подрядчика требуется демонтировать некоторые элементы интерьера, а также расписать здание и благоустроить территорию, - гласит сообщение на сайте госзакупок.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе продлится до 23 октября. Добавим, что здание построили еще в конце 19-го века. В 1932 году советская власть закрыла храм и разместила на его территории учебно-техническую станцию легкой водолазной подготовки. В 2012-м церковь официально вернули РПЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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