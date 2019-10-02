2019-10-02T21:08:27+03:00
Спорт

Крышу «Газпром Арены» закрыли на время матча «Зенита» и «Бенфики»

Для болельщиков создали комфортные условия и попросили их запастись фонариками
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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- Сегодня так! - приветствует «Газпром Арена» фанатов фотографией своей закрытой крыши перед матчем «Зенита» и «Бенфики».

Похоже, руководство стадиона решило не портить непредсказуемой погодой праздничную атмосферу первого домашнего матча сине-бело-голубых в Лиге чемпионов. Напомним, и синоптики и МЧС не радовали своими прогнозами на среду.

- 2 октября в городе ожидается местами ливневый дождь, а также усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Причем, ураган подует с юго-запада и запада, - сообщали в МЧС Северной столицы.

Добавим, что сегодня на «Газпром Арене» состоится масштабный перформанс. Всех болельщиков на стадионе просят перевести фонарики на телефоне в мерцающий режим. Включить их потребует диктор за несколько минут до стартового свистка. Яркая картина обещает воодушевить футболистов. Для тех, кто не в курсе, матч начнется в 22:00. Зенитовцам, сыгравшим в прошлом туре вничью с «Лионом», очень нужна победа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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