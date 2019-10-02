За пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» будут судить двух работников верфи

СЕГОДНЯ 21:32 2019-10-02T21:32:38+03:00

Следователи почти год собирали доказательства, и только сейчас уголовное дело окажется в суде

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Два работника Адмиралтийских верфей предстанут перед судом за пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин». Следствие велось почти год, и только сейчас собрано достаточное количество улик. Обвиняемых будут судить по части первой статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба»

По версии сотрудников СК, 27 ноября 2018 года двое строителей кораблей проигнорировали правила пожарной безопасности. В топливной цистерне ледокола находилось более трех тонн топлива, но это не смутило работников. Они как ни в чем не бывало продолжили применять при строительстве газо- и электросварочные инструменты. И все это прямо возле топливной цистерны. Напомним, возникшему тогда жуткому пожару присвоили третий ранг сложности.

- В результате игнорирования правил пожарной безопасности один из работников подрядной организации пострадал, получив телесные повреждения, которые оценили как тяжкий вред здоровью. Строящееся судно получило значительный ущерб на сумму более 420 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Уголовное дело в отношении двух работников в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU