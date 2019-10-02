2019-10-02T22:06:01+03:00
Происшествия

Кровавой резней окончилась ссора в вагоне-ресторане поезда «Мурманск - Петербург»

Неадекватный мужчина несколько раз ударил ножом в шею своему собеседнику
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По версии следствия, мужчина не просто махался ножом, а именно что хотел убить своего собеседника.По версии следствия, мужчина не просто махался ножом, а именно что хотел убить своего собеседника.Фото: Артем КИЛЬКИН
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1 октября в поезде маршрута «Мурманск – Санкт-Петербург» произошла резня на почве ссоры. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ. Конфликт двух мужчин в вагоне-ресторане поезда внезапно перешел в кровавую поножовщину.

- 22-летний молодой человек терпеть ссору не стал и захотел убить своего собеседника. Он ударил его ножом - не менее трех раз в шею и единожды в кисть руки. Преступление помогли предотвратить другие пассажиры, находившиеся в вагоне-ресторане. Они отважно схватили злоумышленника и забрали у него холодное оружие, - передает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Подозреваемого задержали. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, пока не будут установлены все обстоятельства и причины кровавого конфликта в поезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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