Сотрудник ЧОП подрался с подвыпившим посетителем гипермаркета «О’Кей» в Петербурге
Сотрудники ЧОП вступили в драку с посетителями гипермаркета «О’Кей» на улице Партизана Германа, 2. Что стало причиной потасовки – неизвестно. Концовку драки успели заснять очевидцы. Судя по видео, опубликованному в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», один из сотрудников ЧОП кидался с кулаками на мужчину-посетителя, пытаясь вырваться из его цепких объятий. Своего коллегу пытался утихомирить другой охранник. В итоге все вроде бы разошлись миром, и никто не пострадал.
По словам очевидцев драки, охраннику не понравились два подвыпивших приятеля, которые зашли в гипермаркет. Слово за слово началась потасовка. Пользователи соцсетей посмеялись над инцидентом.
- Заметьте, как мелодия «О’Кей» в громкоговорителях сладко подыграла драчунам, словно лебединое озеро глянул!
- За что бились то? Люди звереют от цен в супермаркетах!
- Охранник мал да удал! Легкий, но сильный.
Драка ЧОП и посетителей О Кей в Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU