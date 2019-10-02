2019-10-02T23:20:28+03:00
Общество

Сотрудник ЧОП подрался с подвыпившим посетителем гипермаркета «О’Кей» в Петербурге

Драку под убаюкивающую мелодию засняли очевидцы [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По словам очевидцев, никто в итоге не пострадал. Фото: https://vk.com/unreleased_dtpПо словам очевидцев, никто в итоге не пострадал. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp
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Сотрудники ЧОП вступили в драку с посетителями гипермаркета «О’Кей» на улице Партизана Германа, 2. Что стало причиной потасовки – неизвестно. Концовку драки успели заснять очевидцы. Судя по видео, опубликованному в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», один из сотрудников ЧОП кидался с кулаками на мужчину-посетителя, пытаясь вырваться из его цепких объятий. Своего коллегу пытался утихомирить другой охранник. В итоге все вроде бы разошлись миром, и никто не пострадал.

По словам очевидцев драки, охраннику не понравились два подвыпивших приятеля, которые зашли в гипермаркет. Слово за слово началась потасовка. Пользователи соцсетей посмеялись над инцидентом.

- Заметьте, как мелодия «О’Кей» в громкоговорителях сладко подыграла драчунам, словно лебединое озеро глянул!

- За что бились то? Люди звереют от цен в супермаркетах!

- Охранник мал да удал! Легкий, но сильный.

Драка ЧОП и посетителей О Кей в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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