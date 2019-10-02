Единственную дорогу, ведущую в Петербург, отремонтировали в Буграх

2 Окт. 23:41 2019-10-02T23:41:09+03:00

Теперь добраться в Петербург жителям поселка станет в разы легче. Фото: lenobl.ru

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Дорожники Ленинградской области наконец-то отремонтировали часть Шоссейной улицы, соединяющей Бугры и проспект Культуры в Санкт-Петербурге. Напомним, это единственный путь в Северную столицу для жителей небольшого поселения. 2 октября подрядчик «Пригородное ДРСУ №1» отчитался перед «Ленавтодор» о результатах ремонта почти шести километров дороги.

- Асфальтирование полностью завершено, дальше работники укрепят обочины и нанесут осевую линию разметки. Сейчас движение по дороге открыто, а ограничения на проезд сняты, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Добавим, что Шоссейная улица – важная часть региональной дороги «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск». При этом именно участок от поселка Бугры до города является самым загруженным. Все из-за того, что к нему примыкает дорога вдоль КАД в Мурино.

ИСТОЧНИК KP.RU