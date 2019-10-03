2019-10-03T00:31:27+03:00
Спорт

«Зенит» победил «Бенфику» со счетом 3:1 в рамках 2-го тура ЛЧ и вышел на первое место в группе

Сине-бело-голубые уверенно обыграли португальцев.
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Дзюба стал автором первого мяча и лучшим игроком матча.Дзюба стал автором первого мяча и лучшим игроком матча.Фото: ФК "Зенит"
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«Зенит» уверенно обыграл «Бенфику» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на «Газпром Арене» и закончилась со счетом 3:1. Это был первый домашний матч сине-бело-голубых в ЛЧ с марта 2016 года. Вживую на стадионе игру посмотрели 51 683 человека. Фанаты на вираже вывесили огромный приветственный баннер: «Свети, свети, великий клуб». Красоты добавляли тысячи зажженных фонариков на телефонах.

Красочный перформанс фанатов виража и всего стадиона. Фото: twitter.com/zenit_spb

Красочный перформанс фанатов виража и всего стадиона. Фото: twitter.com/zenit_spb

Голами в поединке отметились Артем Дзюба и Сердар Азмун. Первый и вовсе стал лучшим игроком матча. Еще один мяч срезал в свои ворота защитник «Бенфики» Рубен Диаш после прострела Вячеслава Караваева. Португальцы записали на себя красивейший гол престижа от Рауля де Томаса.

Эта победа позволила петербургскому клубу выйти на первое место в группе G текущего розыгрыша ЛЧ. По дополнительным показателям «Зенит» обходит «Лион», у которого также 4 очка в копилке. Следующий матч сине-бело-голубых в престижном еврокубке состоится 23 октября в 20:00 в гостях против «РБ Лейпциг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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