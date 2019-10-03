2019-10-03T01:12:52+03:00
Спорт

Семак о матче с «Бенфикой»: «Пропущенный мяч можно было взять, но мы все равно заслужили победу»

Главный тренер «Зенита» высказался о победе со счетом 3:1 над «Бенфикой» в рамках Лиги чемпионов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Артем Дзюба забил гол и стал лучшим игроком матча по версии УЕФА.Артем Дзюба забил гол и стал лучшим игроком матча по версии УЕФА.Фото: ФК "Зенит"
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался доволен игрой своих подопечных после уверенной победы со счетом 3:1 над португальской «Бенфикой». Встреча проходила 2 октября в Петербурге в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Очень рады победе. Безусловно, мы ее сегодня заслужили. Да, в концовке потеряли концентрацию. Но в целом вышла хорошая эмоциональная игра. Что со Смольниковым и Дзюбой? Первый пройдет завтра медобследование, держался за ребро. Что касается Артема, то у него сильный ушиб бедра. Болезненно, но надеюсь, не так серьезно, - рассказал главный тренер сине-бело-голубых на послематчевой пресс-конференции.

Радостные победители в раздевалке после матча. Теперь "Зенит" на первом месте в группе! Фото: ФК "Зенит"

Радостные победители в раздевалке после матча. Теперь "Зенит" на первом месте в группе!Фото: ФК "Зенит"

Также Семак отметил, что промежуточное первое место «Зенита» в группе G Лиги чемпионов ничего не значит. Уровень всех соперников по-прежнему равный и проходных матчей ждать не стоит. К слову, Сергея Богдановича впечатлили некоторые игроки «Бенфики».

- У них много качественных футболистов. Признаюсь, парочка понравилась. Даже хотелось бы их приобрести, но, увы, сейчас они стоят слишком больших денег, - поделился Семак.

На каверзный вопрос одного из журналистов про необязательный пропущенный гол наставник «Зенита» ответил смело.

- Да, соглашусь. Удар с одного шага, без разбега. Конечно, его можно было бы взять. Блокировать удар, встречать более активно, - подытожил Сергей Семак.

Добавим, что следующий матч сине-бело-голубых в Лиге чемпионов состоится 23 октября в 20:00 в гостях против немецкого клуба «РБ Лейпциг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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