Семак о матче с «Бенфикой»: «Пропущенный мяч можно было взять, но мы все равно заслужили победу»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался доволен игрой своих подопечных после уверенной победы со счетом 3:1 над португальской «Бенфикой». Встреча проходила 2 октября в Петербурге в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
- Очень рады победе. Безусловно, мы ее сегодня заслужили. Да, в концовке потеряли концентрацию. Но в целом вышла хорошая эмоциональная игра. Что со Смольниковым и Дзюбой? Первый пройдет завтра медобследование, держался за ребро. Что касается Артема, то у него сильный ушиб бедра. Болезненно, но надеюсь, не так серьезно, - рассказал главный тренер сине-бело-голубых на послематчевой пресс-конференции.
Радостные победители в раздевалке после матча. Теперь "Зенит" на первом месте в группе!Фото: ФК "Зенит"
Также Семак отметил, что промежуточное первое место «Зенита» в группе G Лиги чемпионов ничего не значит. Уровень всех соперников по-прежнему равный и проходных матчей ждать не стоит. К слову, Сергея Богдановича впечатлили некоторые игроки «Бенфики».
- У них много качественных футболистов. Признаюсь, парочка понравилась. Даже хотелось бы их приобрести, но, увы, сейчас они стоят слишком больших денег, - поделился Семак.
На каверзный вопрос одного из журналистов про необязательный пропущенный гол наставник «Зенита» ответил смело.
- Да, соглашусь. Удар с одного шага, без разбега. Конечно, его можно было бы взять. Блокировать удар, встречать более активно, - подытожил Сергей Семак.
Добавим, что следующий матч сине-бело-голубых в Лиге чемпионов состоится 23 октября в 20:00 в гостях против немецкого клуба «РБ Лейпциг».
ИСТОЧНИК KP.RU