Пассажир «Шевроле» утонул в болоте после вылета машины в кювет на Советском проспекте

СЕГОДНЯ 01:49 2019-10-03T01:49:50+03:00

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Около полуночи со 2 на 3 октября на Советском проспекте Санкт-Петербурга «Шевроле Авео» ударилась о столб и вылетела с опрокидыванием в болотистый кювет. В перевернутой на крышу машине находились двое мужчин.

- По предварительной информации, автомобиль наехал на мачту освещения. В результате ДТП у водителя травмы средней тяжести. Пассажир, к сожалению, погиб на месте. Известно, что обоим мужчинам по 35 лет, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Свидетели смертельного ДТП выбежали из своих авто и побежали к обочине, чтобы поскорее вытащить «Шевроле» из болотистого капкана. По словам очевидцев, машина была в воде около 5 минут. Когда пассажира достали, он уже не подавал признаки жизни. Петербуржцы добавляют в соцсетях, что вместе с мужчинами в салоне машины якобы сидела собака, но ее так и не нашли. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU