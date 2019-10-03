Белорус организовал покерный клуб для знакомых в одном из антикафе Приморского района
Прокуратура Санкт-Петербурга обвинила гражданина Беларуси в незаконной организации азартных игр на территории Северной столицы. Мужчину подозревают в том, что в июле 2019 года он превратил в покерный клуб помещение одного из антикафе Приморского района.
- Злоумышленник арендовал помещение с игровым оборудованием - картами, фишками и специальным столом. Затем он через СМС и телефонные звонки пригласил в антикафе крупье и знакомых покеристов. При этом сам обвиняемый встречал игроков, лично обменивал денежные средства на игровые фишки, выдавал выигрыш и распределял полученную прибыль, - сообщает пресс-служба прокураторы Санкт-Петербурга.
Покериста взяли с поличным полицейские под прикрытием в ходе так называемой «проверочной закупки». Со следователями подозреваемый спорить не стал и дал им признательные показания. Сейчас его уголовное дело направлено в Приморский районный суд. Белорусу грозит до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU