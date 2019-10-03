Просит отдать носки: Петербурженки предупреждают об опасном парне с перцовым баллончиком в Московском районе

СЕГОДНЯ 08:26 2019-10-03T08:26:28+03:00

Странный парень распылил в лицо девушке баллончик в Петербурге, за отказ отдать ему свои носки Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Жительницы Московского района Санкт-Петербурга рассказывают о каком-то молодом человеке в красной куртке, который подходит к девушкам на улице со странными вопросами. В четверг, 3 октября, одна петербурженка оставила анонимку в группе в «ВКонтакте», в которой рассказала, что ей в лицо распылил перцовый баллончик в лицо какой-то юноша за отказ отдать ему свой носок.

- Хочу предупредить жительниц Московского района о молодом человеке в красной куртке, который может подойти и спросить лейкопластырь, якобы он натер ногу. Потом он будет просить один из ваших носков, мол, подложить под натертую ногу, и в случае отказа может распылить в лицо перцовку, - поведала о произошедшем инциденте девушка.

Аноним рассказала, что уже написала заявление в полицию о нападении, а также призвала других возможных пострадавших последовать ее примеру.

Описанное девушкой поведение молодого человека звучит как бред. Однако в обсуждении истории появилась петербурженка, которая тоже сталкивалась со странным парнем на 5-м Предпортовом. Правда, в ее случае, носки она не отдала, и обошлось без перцового баллончика.

ИСТОЧНИК KP.RU