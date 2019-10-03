Водитель расстрелял молодого пассажира в своей машине и выбросил его на севере Петербурга

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-03T09:36:48+03:00

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Полиция Петербурга разыскивает подозреваемого в стрельбе в Калининском районе города. В 19:44 в среду, 2 октября, правоохранители получили от медиков информацию об огнестрельном ранении человека у дома 75, корпус 2, по проспекту Науки. Приехав на место, они застали бригаду скорой помощи, которая занималась госпитализацией молодого человека.

- У 24-летнего молодого человека, который является гражданином одного из сопредельных государств, были травматические пулевые ранения ног. По его словам, в него стрелял подвозивший его мужчина, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Парень рассказал полиции, что ехал в машине марки «Хендай Солярис» с человеком, которого, по всей видимости, он не знает. Между ним и водителем начался конфликт. Ругань быстро вышла из-под контроля - мужчина четыре раза выстрелил в упор в 24-летнего пассажира, после чего высадил его на проспекте Науки, а сам уехал.

Кто был этот человек в автомобиле, а также из-за чего возник конфликт, предстоит выяснить полиции, которая уже занимается поисками стрелка.

ИСТОЧНИК KP.RU