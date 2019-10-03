2019-10-03T10:02:23+03:00
Происшествия

Как в тумане: Горячим паром заволокло целый дом в Колпино после аварии на теплосети

Местные жители остались без отопления, воды и в невыносимой влажности [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Из-за аварии на теплосети жилой дом в Колпино заволокло густым паромИз-за аварии на теплосети жилой дом в Колпино заволокло густым паромФото: СОЦСЕТИ
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Жители дома 131на улице Пролетарской в Колпино с самого утра, 3 октября, буквально в тумане. Из-за аварии на теплосетях, все парадные здания заволокло горячим паром, через который практически ничего не видно. Жильцы соседних домов, испугавшись плотной завесы, вызвали пожарных, чтобы убедиться, что это не дым. Оказалось, что людей из здания действительно надо спасать, но не от огня.

- Все парадные заволокло паром, на стенах и дверях конденсат. В квартирах невыносимая влажность, - пожаловались местные жители в соцсети.

Пар выходит наружу, а жильцы остались без горячей воды и отопления Фото: СОЦСЕТИ

Пар выходит наружу, а жильцы остались без горячей воды и отопленияФото: СОЦСЕТИ

На фото, опубликованных вместе с жалобой, видно, а точнее, не видно четких очертаний лестничных пролетов, окон из-за густого пара. Даже кот, усевшийся на ступеньку, словно утопал в тумане.

Жильцы, которым теперь предстоит просушивать свои квартиры из-за этой влажности, рассказывают, что аварийная бригада уже работает, откачивает воду из подвала. Весь дом остался без тепла и горячей воды. Однако это уже не первый подобный случай. Инциденты происходят каждый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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