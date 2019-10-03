2019-10-03T11:03:23+03:00
Происшествия

В Петербурге 64-летнюю пенсионерку подозревают в съемках порнографии с 5-летней внучкой

Ранее женщину задержали за сексуальное насилие
Анна СВЕТЛАКОВА
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Женщина находится под арестомЖенщина находится под арестом
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В Петербурге силовики продолжают разбираться в деле 64-летней бабушки-извращенки. Ранее пенсионерку заподозрили в том, что она домогалась свою внучку. На нее возбудили дело за сексуальное насилие. Теперь же оказалось, что пожилая дама привлекала девочку для участия в порнографии. На тот момент девочке было 5 лет. Так считают в полициию.

- Съемки проходили в квартире на Невском проспекте, - рассказал "КП-Петербург" источник. - Там пенсионерка вместе с неустановленными подельниками изготавливала порнографические материалы, для которых привлекла свою внучку. Порнографию планировали продавать.

Пенсионерка сейчас находится под арестом. Ей занимаются следователи и оперативники уголовного розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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