13-летнюю девочку два года насиловал безработный отчим в Волхове

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-03T10:39:47+03:00

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Жительница города Волхов, что находится в Ленинградской области, обвинила мужа в изнасиловании своей малолетней дочери, которая приходится мужчине падчерицей. Как рассказала вечером в среду, 2 октября, в полиции женщина, случай сексуального домогательства был не единичным. По ее словам, надругательства над ребенком происходили в течение двух лет.

- В 22:10 в ОМВД 33-летняя жительница Волхова пришла с заявлением на своего мужа. Женщина утверждает, что с января 2017 года по август 2019 года ее 41-летний супруг насиловал свою падчерицу, то есть, ее 13-летнюю дочь, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Получается, что на момент, когда началось насилие над ребенком, девочке было всего 11 лет. Также отмечается, что оба супруга безработные и живут раздельно: женщина в квартире на Молодежной улице, а мужчина в общежитии на Вокзальной.

Подозреваемый в педофилии был задержан, в отношении него составлен протокол. Сейчас следственный комитет проверяет заявление женщины и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU