У экс-игрока «Зенита» угнали новенькую иномарку за 1,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-03T10:48:47+03:00

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Без колес, как говорят при угоне машины, оставили злоумышленники бывшего игрока петербургского «Зенита» Максима Астафьева. Новенький кроссовер «Тойота Рав-4» за 1,6 миллиона рублей 2018 года выпуска бесследно исчез из под окон дома футболиста.

- 2 октября через систему «112» поступило сообщение от Астафьева Максима Юрьевича о том, что от дома 59 по Варшавской улице, неизвестный преступник совершил хищение принадлежащего ему автомобиля «Тойота» белого цвета, - сообщает источник в правоохранительных органах.

При этом угонщики, ничуть не смущаясь, действовали прямо средь бела дня. По словам хозяина авто, машина пропала в период в период с 15:40 до 16:20. Приехавшие на место происшествия следователи установили, что в зону видеонаблюдения место стоянки не попадает.

Сама машина была застрахована по КАСКО, так что у Максима Астафьева есть шанс вернуть если не иномарку, то деньги.

Напомним, что футболист играл за «Зенит» с 2000 по 2004-й года. Потом в его карьере были клубы Премьер-лиги и первого дивизиона российского чемпионата, в том числе «Тосно». С 2018 года 36-летний полузащитник выступает за областной «Ленинградец», выступающий во второй лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU