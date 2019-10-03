Два гниющих трупа в своей квартире нашла жительница Петербурга

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-03T11:09:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Санкт-Петербурга в одночасье лишилась квартиросъемщиков. В среду, 2 октября, 59-летняя петербурженка решила проверить свою квартиру на улице Шотмана, которую сдала женщине с сыном. Но так как давно жильцы не выходили на связь, отправилась лично их проверить. Перешагнув порог входной двери, ей предстала ужасная картина с двумя трупами.

- Это были трупы женщины и парня. Оба гнили и разлагались. Одеты они были немного официально: женщина в красном платье, а молодой человек – в черном костюме и белой рубашке, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Несмотря на гнилостные изменения, 59-летняя петербурженка узнала в мертвецах своих квартирантов. Месяц назад, 10 сентября 2019 года, она сдала это жилье 41-летней женщине, которая собиралась жить там вместе со своим 22-летним сыном. Около месяца петербурженка не связывалась с квартирантами, последний раз связывалась с ними по телефону как раз в тот день, когда они въехали.

Загадочную смерть квартирантов теперь будут изучать сотрудники полиции, которые выяснят, чтобы же произошло с матерью и сыном.

ИСТОЧНИК KP.RU