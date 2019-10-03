Из-за семейного конфликта в Приморском районе спалили три иномарки

СЕГОДНЯ 11:11 2019-10-03T11:11:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Три иномарки полностью сгорели в ночь на 2 октября. Огонь вспыхнул на аллее Поликарпова у дома номер 6, корпус 1. Изначально пламя охватило припаркованный «Мицубиси»,а потом перекинулось на соседние «Мерседес» и «Мазду». Приехавшие на место ЧП пожарные потушили обгорелые останки «железных» коней, А хозяин одного из них написал заявление о поджоге.

-При просмотре камер видеонаблюдения было установлено, что поджог совершил неизвестный мужчина, - сообщает источник в правоохранительных органах.

«Митсубиси Лансер», с которого и начался пожар, принадлежит молодому программисту 1990 года рождения, который работает на дому. При общении с полицейскими выяснилось, что причиной поджога мог стать длительный семейный конфликт.

Сейчас злоумышленника ищут полицейские. Если поджигатель найдется, то ему грозит не только уголовное наказание, но и выплата многомиллионных компенсаций за три недешевые машины.

ИСТОЧНИК KP.RU