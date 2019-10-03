2019-10-03T11:36:06+03:00
Происшествия

Девочка бросилась на капот моей машины и просила помочь: Многодетная мать из Выборга спасла школьницу от нападения неадекватного мужчины

Восьмилетняя девочка сама бросилась на капот машины за помощью
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Полиция в Выборге ведет поиск мужчины, который напал на девочку с собакой.Полиция в Выборге ведет поиск мужчины, который напал на девочку с собакой.Фото: СОЦСЕТИ
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Минувшей ночью в Выборге многодетная мать спасла восьмилетнюю девочку от нападения неадекватного мужчины. Об этой истории Наталья Вавилова рассказала сама в соцсети, в группе «Интересные события в Выборге». Женщина проезжала на своем авто по улице Большой Каменной, как вдруг к ней на капот бросился ребенок. В слезах и с криками девочка просила о помощи.

- На нее напал неадекватный мужчина, ему лет 40 с чем-то: срывал с нее куртку, отобрал у нее ее собачку, с которой она вышла гулять. Я на ходу затащила перепуганную малышку в машину, не видела куда еду, потому что девочка лежала у меня на коленях, дверь машины было не закрыть из-за ее ног... Мужчина бежал рядом и держался за водительскую дверь, - рассказывает подробности истории женщина в соцсети.

Она сразу позвонила в полицию и продолжила следить за негодяем на автомобиле. Сообщается о том, что до приезда правоохранителей, мужчине все-таки удалось скрыться в дворах. Сейчас поиском хулигана и выяснением обстоятельств занимаются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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