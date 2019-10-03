От метро «Шушары» до Колпино вновь пустят автобус

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-03T11:29:47+03:00

Это произойдет одновременно с открытием Фрунзенского радиуса для пассажиров

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Первый блин получился комом, но второй - не должен. 3 октября, одновременно с открытием Фрунзенского радиуса для пассажиров, будет запушен автобусный маршрут от Колпино до метро «Шушары».

- В 16:40 автобусы маршрута 330 отправятся от Оборонной улицы в Колпино, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Далее автобус поедет по Заводскому проспекту, улицам Веры Слуцкой, Пролетарской, Братьев Радченко, проспекту Ленина, Колпинскому шоссе, Софийской и Автозаводской улицам и Автозаводскому проезду к метро «Шушары».

Позднее начало движения обусловлено тем, что церемония открытия Фрунзенского радиуса для пассажиров начнется лишь в 17:00.

Напомним, что прошлый раз, 5 сентября, при подобной церемонии, автобусы были пущены и привезли пассажиров из Колпино, но в метро тогда никого так и не пустили. Станции заработали лишь в техническом режиме.

Также к «Шушарам» будет заезжать кольцевой маршрут 197 «Звездная улица» - «Звездная улица».

ИСТОЧНИК KP.RU