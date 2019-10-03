2019-10-03T11:29:47+03:00
Общество

От метро «Шушары» до Колпино вновь пустят автобус

Это произойдет одновременно с открытием Фрунзенского радиуса для пассажиров
Петр КИБЕР
Поделиться:
С 3 октября вовь начинает ходить автобус "Колпино - метро "Шушары". Фото: "Пассажиравтотранс"С 3 октября вовь начинает ходить автобус "Колпино - метро "Шушары". Фото: "Пассажиравтотранс"
Изменить размер текста:

Первый блин получился комом, но второй - не должен. 3 октября, одновременно с открытием Фрунзенского радиуса для пассажиров, будет запушен автобусный маршрут от Колпино до метро «Шушары».

- В 16:40 автобусы маршрута 330 отправятся от Оборонной улицы в Колпино, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Далее автобус поедет по Заводскому проспекту, улицам Веры Слуцкой, Пролетарской, Братьев Радченко, проспекту Ленина, Колпинскому шоссе, Софийской и Автозаводской улицам и Автозаводскому проезду к метро «Шушары».

Позднее начало движения обусловлено тем, что церемония открытия Фрунзенского радиуса для пассажиров начнется лишь в 17:00.

Напомним, что прошлый раз, 5 сентября, при подобной церемонии, автобусы были пущены и привезли пассажиров из Колпино, но в метро тогда никого так и не пустили. Станции заработали лишь в техническом режиме.

Также к «Шушарам» будет заезжать кольцевой маршрут 197 «Звездная улица» - «Звездная улица».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Летний дворец Петра I закрыли до весны
Иван Краско прокомментировал новость о своем новом ребенке
Почти шторм: МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге
Петербуржец стал свидетелем перестрелки на проспекте Науки
Шептал на ухо и предлагал сделать массаж: Школьница из Колпина сдала маме неадекватного соседа
«Закрыла доступ к странице «ВКонтакте» и пропала»: в Луге ищут сбежавшую из дома школьницу
В Петербурге появился памятник шопоголикам
Молодую петербурженку украли на улице «по цыганским обычаям»
Водителей удивили индюки, переходящие по «зебре» дорогу в Пушкине
Суд арестовал имущество крупнейшего застройщика Шушар «Дальпитерстроя» на 158 миллионов рублей
В Петербурге хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
Девочка бросилась на капот моей машины и просила помочь: Многодетная мать из Выборга спасла школьницу от нападения неадекватного мужчины
Из-за семейного конфликта в Приморском районе спалили три иномарки
Два гниющих трупа в своей квартире нашла жительница Петербурга
У экс-игрока «Зенита» угнали новенькую иномарку за 1,6 миллиона рублей
13-летнюю девочку два года насиловал безработный отчим в Волхове
В Петербурге 64-летнюю пенсионерку подозревают в съемках порнографии с 5-летней внучкой
Как в тумане: Горячим паром заволокло целый дом в Колпино после аварии на теплосети
Водитель расстрелял молодого пассажира в своей машине и выбросил его на севере Петербурга
Пугающая старушка пыталась проникнуть во все припаркованные машины ночью в центре Петербурга