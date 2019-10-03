От метро «Шушары» до Колпино вновь пустят автобус
Первый блин получился комом, но второй - не должен. 3 октября, одновременно с открытием Фрунзенского радиуса для пассажиров, будет запушен автобусный маршрут от Колпино до метро «Шушары».
- В 16:40 автобусы маршрута 330 отправятся от Оборонной улицы в Колпино, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».
Далее автобус поедет по Заводскому проспекту, улицам Веры Слуцкой, Пролетарской, Братьев Радченко, проспекту Ленина, Колпинскому шоссе, Софийской и Автозаводской улицам и Автозаводскому проезду к метро «Шушары».
Позднее начало движения обусловлено тем, что церемония открытия Фрунзенского радиуса для пассажиров начнется лишь в 17:00.
Напомним, что прошлый раз, 5 сентября, при подобной церемонии, автобусы были пущены и привезли пассажиров из Колпино, но в метро тогда никого так и не пустили. Станции заработали лишь в техническом режиме.
Также к «Шушарам» будет заезжать кольцевой маршрут 197 «Звездная улица» - «Звездная улица».
ИСТОЧНИК KP.RU