В Петербурге хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-03T11:40:05+03:00

В Петербурге хотят ограничить продажу алкоголя в "пивнушках", расположенных в жилых домах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Местные «пивнушки» и «наливайки» в городе могут закрыть

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В Санкт-Петербурге решили устроить серьезный бой небольшим «пивнушкам» и «наливайкам», которые располагаются, как правило, на цокольных этажах жилых домов. В пятницу, 4 октября, на заседании в ЗакСе депутаты обсудят сложившуюся ситуацию, а также вопросы, касающиеся условий продажи алкоголя в подобных точках. Вполне возможно, что парламентарии примут решение убрать заведения, где выпивают по вечерам местные жители.

- На заседании комитета по законодательству петербургского парламента будут присутствовать люди, которые не понаслышке знают, каково соседствовать с такими заведениями, жильцы домов, в которых расположены такие «точки кипения», - сообщил депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Инициатива борьбы с «пивнушками» в жилых домах связана с попыткой парламентарием улучшить здоровье и моральный облик населения.

Напомним, что в июне 2019 года парламентарии одобрили запрет продажи спиртных напитков на вынос по ночам. Теперь депутаты хотят очистить от бутылок и банок с градусами магазины, расположенные в жилых домах.

ИСТОЧНИК KP.RU