2019-10-03T12:03:07+03:00
Общество

Суд арестовал имущество крупнейшего застройщика Шушар «Дальпитерстроя» на 158 миллионов рублей

Компания задолжала энергетикам за тепло
Петр КИБЕР
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Суд арестовал имущество "Дальпитерстроя" за долги.Суд арестовал имущество "Дальпитерстроя" за долги.Фото: Рустем АХУНОВ
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Проблемы приключились у одного из крупнейших застройщиков Шушар и Парголова компании «Дальпитерстрой». Судебные приставы арестовали имущество фирмы на сумму в 158 миллионов рублей. Причиной этому стали долги за тепло перед Государственным унитарным предприятием «Теплоэнергокомплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»).

- Задолженность ООО «СК «Дальпитерстрой» за поставленную тепловую энергию с марта 2016 года перед ТЭКом превысила 10 миллионов рублей, штрафные санкции за несвоевременную оплату тепловой энергии составили 2,7 миллиона, - сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Учитывая длительное время просрочки и то, что ни доводы ни переговоры ни к чему не привели, энергетики пошли в суд. Там их доводы выслушали. В итоге было принято решение о взыскании денег с застройщика.

А поскольку в добровольном порядке этого не произошло, судебные приставы арестовали нежилые помещения строительной компании в Санкт-Петербурге общей площадью 1300 квадратных метров. Стоимость арестованного оценивается в 158 миллионов рублей.

Справка «КП»:

За 20 лет работы в Петербурге «Дальпитерстрой» возвел более 100 жилых домов. Еще 45 находятся в стадии строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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