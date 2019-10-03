Водителей удивили индюки, переходящие по «зебре» дорогу в Пушкине

СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-03T12:14:16+03:00

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В городе Пушкин, который входит в состав Санкт-Петербурга, поселились индюки, которые гордо и деловито расхаживают по улицам. Местные жители заметили птиц утром, 3 октября, когда они переходили дорогу, соблюдая все правила, по «зебре». Шокированные водители вежливо тормозили, чтобы пропустить пернатых пешеходов.

- Идеальный пешеход! Не то, что некоторые люди, встанут на «зебре» и тупят, - посмеялись петербуржцы, увидев видео с индюками.

Перейдя на другую сторону тихой улицы, четыре индюка отправились пастись на ближайшую лужайку возле дома, выискивая в земле червяков и какие-нибудь зерна.

Откуда взялись в городе эти домашние птицы, местные жители не знаю. Однако отмечают, что не в первый раз видят индюков, разгуливающих по Пушкину.

Горожане также обратили внимание на то, что птицы и животные в Петербурге давно проявляют свою сознательность и понимание того, как работают правила дорожного движения. Не редко в городе можно увидеть уток, собак и даже голубей, которые наравне с людьми, пользуются пешеходными переходами и даже катаются в транспорте.

Индюки переходят дорогу по пешеходному переходу в Пушкине 3.10.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU