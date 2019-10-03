Молодую петербурженку украли на улице «по цыганским обычаям»
Народная молва, как известно, приписывает цыганам особую страсть к коням. Похитить лошадь - привычное дело, если верить литературе и кино. Но и невест, как на Кавказе, по цыганским обычаям также воруют. И иногда происходит такое в Петербурге.
- В полицию обратилась 37-летняя жительница Северной столицы , которая заявила о похищении своей младшей сестры, - пишут «Невские новости».
По словам женщины, 26-летнюю петербурженку просто схватили на улице Корнея Чуковского, что в микрорайоне Новая Охта и затолкали в машину. Заявительница смогла назвать номер, марку и цвет автомобиля. Украсть девушку мог ее 27-летний знакомый, который сделал это «по цыганским обычаям».
Полицейские оперативно передали приметы машины все постам и вскоре наряд ГИБДД остановил иномарку. В ней нашлась и сама украденная и ее жених.
Теперь стражам порядка предстоит разобраться в тонкостях национальных отношений и решить, заводить уголовное дело или пожелать молодым счастья.
ИСТОЧНИК KP.RU