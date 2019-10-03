Молодую петербурженку украли на улице «по цыганским обычаям»

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-03T12:34:52+03:00

Цыгане не только гадают и испытывают особую страсть к лошадям, но и невест, как на Кавказе, воруют. Согласно традициям. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Девушку запихнули в машину и увезли в неизвестном направлении

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Народная молва, как известно, приписывает цыганам особую страсть к коням. Похитить лошадь - привычное дело, если верить литературе и кино. Но и невест, как на Кавказе, по цыганским обычаям также воруют. И иногда происходит такое в Петербурге.

- В полицию обратилась 37-летняя жительница Северной столицы , которая заявила о похищении своей младшей сестры, - пишут «Невские новости».

По словам женщины, 26-летнюю петербурженку просто схватили на улице Корнея Чуковского, что в микрорайоне Новая Охта и затолкали в машину. Заявительница смогла назвать номер, марку и цвет автомобиля. Украсть девушку мог ее 27-летний знакомый, который сделал это «по цыганским обычаям».

Полицейские оперативно передали приметы машины все постам и вскоре наряд ГИБДД остановил иномарку. В ней нашлась и сама украденная и ее жених.

Теперь стражам порядка предстоит разобраться в тонкостях национальных отношений и решить, заводить уголовное дело или пожелать молодым счастья.

ИСТОЧНИК KP.RU