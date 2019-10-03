В Петербурге появился памятник шопоголикам

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-03T12:36:19+03:00

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В Санкт-Петербурге стало на один необычный памятник больше. На Пулковском шоссе на парковке одного из гипермаркетов появилась скульптура, если так можно выразиться, посвященная обществу потребления.

Как сообщает сайт Peterburg2, автор инсталляции - уличный художник Lonesome_Grass, рассказавший о своей работе в Instagram.

- Как безумно, бывает, складывается образ. Кусок скалы, оставленный посередине огромной парковки супермаркета. Пустующий постамент для одинокого героя, для героя, застывшего над пропастью, - так описал свой арт-объект художник.

О реакции горожан и посетителей гипермаркета на инсталляцию с тележкой для товаров, воздвигнутую на постамент-скалу, пока ничего неизвестно. На страничке у автора комментариев немного.

- Великолепно! Шедевр, - оценили выложенное фото двое подписчиков Lonesome_Grass.

А вам как такой памятник?

ИСТОЧНИК KP.RU