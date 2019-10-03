В Петербурге появился памятник шопоголикам
В Санкт-Петербурге стало на один необычный памятник больше. На Пулковском шоссе на парковке одного из гипермаркетов появилась скульптура, если так можно выразиться, посвященная обществу потребления.
Как сообщает сайт Peterburg2, автор инсталляции - уличный художник Lonesome_Grass, рассказавший о своей работе в Instagram.
- Как безумно, бывает, складывается образ. Кусок скалы, оставленный посередине огромной парковки супермаркета. Пустующий постамент для одинокого героя, для героя, застывшего над пропастью, - так описал свой арт-объект художник.
О реакции горожан и посетителей гипермаркета на инсталляцию с тележкой для товаров, воздвигнутую на постамент-скалу, пока ничего неизвестно. На страничке у автора комментариев немного.
- Великолепно! Шедевр, - оценили выложенное фото двое подписчиков Lonesome_Grass.
А вам как такой памятник?
ИСТОЧНИК KP.RU