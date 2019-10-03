2019-10-03T13:00:01+03:00
Общество

«Закрыла доступ к странице «ВКонтакте» и пропала»: в Луге ищут сбежавшую из дома школьницу

Куда направилась рыжеволосая и голубоглазая ученица 7 класса ее мать не представляет
Петр КИБЕР
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В Ленобласти ищут рыжеволосую школьницу с голубыми глазами.В Ленобласти ищут рыжеволосую школьницу с голубыми глазами.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полиция Северо-Запада России ищет 13-летнюю школьницу из Луги, которая 1 октября ушла из дома в деревне Наволок Лужского района и больше не вернулась. В правоохранительные органы обратилась мать пропавшей, которая сообщила, что дочка закрыла для нее и родных доступ к своей странице «ВКонтакте». Телефона у ребенка с собой нет.

- Девочка не состоит на учете в органах надзора и опеки, однако ранее неоднократно уходила их дома на трое более суток. Последний раз, в нынешнем сентябре, она отсутствовала неделю, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Тогда школьницу нашли у подруги, но где нона может находиться сейчас, мать пропавшей не знает.

Приметы ребенка: 13 лет, рост около 160 сантиметров, средней полноты, лицо бледное европейского типа, глаза голубые, волосы крашены в рыжий цвет, длиной ниже до плеч (прическа каре).

Была одета: короткая куртка на молнии цвета хаки (темно зеленый), черные джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении школьницы, просят звонить по телефонам полиции Лужского района Ленобласти: 8(81372) 50-887, 8(81372) 50-888, 8(81372) 50-860.

ИСТОЧНИК KP.RU

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