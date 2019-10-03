Петербуржец стал свидетелем перестрелки на проспекте Науки

СЕГОДНЯ 13:22 2019-10-03T13:22:21+03:00

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Молодой житель Петербурга, родившийся уже в 2000-м году, неожиданно стал свидетелем разборки в стиле 90-х, которые он не застал раньше в силу своего возраста. Вечером в среду, 2 октября, 17-летний парень увидел, как разворачивается конфликт между двумя мужчинами, который закончился стрельбой.

- Молодой человек рассказал, что примерно в 19:35 около дома 75/2 по проспекту Науки в Калининском районе города увидел, что происходит какая-то разборка между двумя мужчинами. Через несколько минут юноша услышал два выстрела, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После этого один из мужчин, на вид лет 30-ти и ростом 175-180 сантиметров, в черной куртке, сел в белый «Хендай Солярис» и быстро уехал. Второй был один в спортивную куртку. Оба были похожи на уроженцев Азербайджана. Что стало мужчиной, в которого стреляли, не известно.

Полиция Петербурга предполагает, что к инциденту могут быть действительно причастны двое азербайджанцев, один из которых находится в России на незаконных основаниях. Подозреваемые задержаны пока что не были.

ИСТОЧНИК KP.RU