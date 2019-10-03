Почти шторм: МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-03T13:40:33+03:00

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Только позавчера МЧС и синоптики пугали жителей Санкт-Петербурга штормом, который в итоге повалил пару светофоров с десяток деревьев и, ничего даже не затопив, успокоился, как пришло новое предупреждение. Спасатели, опять же со ссылкой на метеорологов, говорят о сильном ветре, который обрушится на город в четверг.

- 3 октября в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление северо-восточного, северного ветра до 16 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Если посмотреть в шкалу Бофорта, по которой измеряется скорость ветра, то до штормового (от 20,8 метров в секунду) такие порывы не дотягивают. А вот крепким ветер назвать можно. При нем на воде поднимается волнение с белыми гребешками, на суше качаются стволы деревьев, идти против ветра трудно.

Чтобы не попасть в беду, спасатели советуют горожанам не ходить вдоль домов, рядом с деревьями, дорожными знаками и рекламными щитами, которые могут упасть. Машину также лучше парковать на открытом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU