Иван Краско прокомментировал новость о своем новом ребенке

СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-03T13:46:14+03:00

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Народный артист Иван Краско, известный своими любовными похождениями, прокомментировал новость о том, что у него объявился внебрачный сын, который якобы позвонил поздравить его с днем 89-го рождения. К тому же, как пишут некоторые СМИ, вместе с ребенком объявилась и маленькая внучка, якобы дочь этого таинственного отпрыска. Разговаривая с корреспондентом "КП-Петербург", по тону артиста стало понятно, что он совсем не рад этой информации. Актер пришел в настоящее бешенство, назвав все это слухами и клеветой.

- Вы, пожалуйста, выясните, кто пустил эту сплетню, - грозно проговорил Иван Иванович, переходя на крик. - Нет никакого сына! Все это вранье! Все! Не хочу больше разговаривать ни с кем. Я не хочу, чтобы всякая клевета шла. Не надо мне этого!

Больше комментировать новость о блудном сыне, разозлившийся Краско, не захотел и бросил трубку.

Напомним, что у 89-летнего артиста сейчас подрастают два сына от третьей жены Натальи Вяль. К ней он не так давно возвращался после развода с молодой актрисой Натальей Шевель. Однако восстановить романтические отношения с экс-супругой у артиста не получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU