Летний дворец Петра I закрыли до весны

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-03T14:05:18+03:00

Посмотреть на резиденцию императора теперь можно будет только в мае

Изменить размер текста: A A

Одно из старейших зданий Санкт-Петербурга - Летний дворец Петра I, расположенный в Летнем саду, является не только важнейшим историческим объектом Северной столицы, но и местом паломничества туристов. Но сезон завершается и дворец закрывает свои двери. До весны.

- Дворец закрыт до начала мая 2020. Ждем вас в Летнем саду и других дворцах Русского музея! - сообщает пресс-служба Русского музея.

Причина, по которой поток посетителей было решено ограничить - сырая погода, пришедшая в город на Неве. Дожди и ветры нарушают температурный и влажностный режимы, которые необходимы для сохранения памятника XVIII века.

Справка «КП»:

Летний дворец Петра I был построен по проекту знаменитого итальянского архитектора Доменико Трезини в 1710—1714 годах. Стиль здания - Петровское барокко, широко распространенный в Петербурге. На зимнее пребывание дворец не предназначен.

ИСТОЧНИК KP.RU