Директора фейковой автошколы в Петербурге осудили на четыре года

СЕГОДНЯ 14:29 2019-10-03T14:29:32+03:00

Вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при обучении вождению в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Женщина брала деньги с клиентов за обучение, которого они не получили

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В Санкт-Петербурге генерального директора одной автошколы осудили по статье о мошенничестве. В четверг, 3 октября, стало известно, что Василеостровский суд признал женщину, владелицу ООО «Центр развития и восстановления навыков вождения» на четыре года лишения свободы условно за невыполнение обещанных обязанностей. При этом, деньги, которые платили «ученики», бизнес-вумен забирала себе.

- Суд установил, что гендиректор автошколы заключила договоры с 10 гражданами на оказание платных услуг – профессиональную подготовку водителей. Общая сумма, полученная от клиентов, составила более 110 тысяч рублей, - сообщила прокуратура Петербурга.

После заключения договора, женщина пропадала, и клиенты автошколы никакого обучения не получали. Деньги предприимчивая петербурженка тратила по своему усмотрению.

Во время суда женщина свою вину признала, а также добровольно возместила всем материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU