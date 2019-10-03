Директора фейковой автошколы в Петербурге осудили на четыре года
В Санкт-Петербурге генерального директора одной автошколы осудили по статье о мошенничестве. В четверг, 3 октября, стало известно, что Василеостровский суд признал женщину, владелицу ООО «Центр развития и восстановления навыков вождения» на четыре года лишения свободы условно за невыполнение обещанных обязанностей. При этом, деньги, которые платили «ученики», бизнес-вумен забирала себе.
- Суд установил, что гендиректор автошколы заключила договоры с 10 гражданами на оказание платных услуг – профессиональную подготовку водителей. Общая сумма, полученная от клиентов, составила более 110 тысяч рублей, - сообщила прокуратура Петербурга.
После заключения договора, женщина пропадала, и клиенты автошколы никакого обучения не получали. Деньги предприимчивая петербурженка тратила по своему усмотрению.
Во время суда женщина свою вину признала, а также добровольно возместила всем материальный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU