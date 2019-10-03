Дорожные работы изменят движение общественного транспорта на Северном проспекте в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:44 2019-10-03T14:44:42+03:00

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До середины октября 2019 года закрывается троллейбусное движение на Северном проспекте в Петербурге в связи с дорожными работами. Так, в четверг, 3 октября, стало известно, что общественный транспорт не будет ходить на участке от Северной площади до улицы Софьи Ковалевской. А именно, три маршрута.

- С 5:00 5 октября до 5:00 7 октября троллейбусы № 6, 31 и 38 будут ходить по старому маршруту только в одном направлении по Северной площади от проспекта Луначарского до проспекта Науки, - сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Следующее ограничение будет действовать с 5:00 7 октября до 5:00 9 октября и с 05:00 10 октября до 05:00 12 октября по Северному проспекту от Северной площади до улицы Руставели.

После работы переместятся, и для движения троллейбусов будет закрыт в одном направлении участок по Северной площади от проспекта Науки к проспекту Луначарского с 05:00 12 октября до 05:00 14 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU