В Петербурге задержана преступная группа, торгующая поддельными аптечными рецептами для наркоманов

СЕГОДНЯ 14:48 2019-10-03T14:48:21+03:00

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Двое жителей Санкт-Петербурга отправились под суд за продажу фальсифицированных аптечных рецептов. Свою коммерцию они вели среди наркозависимых в Невском районе города. Покупатели же по этим поддельным листкам приобретали психотропные вещества в аптеках. Прокуратура уличила мужчин в пяти эпизодах незаконной деятельности.

- В ходе дознания установлено, что в период с января 2018 года по март 2019 года злоумышленники с использованием подложных штампов осуществили подделку рецептов, дающих право на приобретение лекарственных средств, содержащих психотропные вещества, - комментируют в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Сейчас обвиняемые ждут меры пресечения, так как уголовное дело за подделку и сбыт документов направлено в суд. В прокуратуре Санкт-Петербурга также уточняют, что обвиняемые мужчины уже были ранее судимы.

ИСТОЧНИК KP.RU