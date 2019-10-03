В Петербурге задержана преступная группа, торгующая поддельными аптечными рецептами для наркоманов
Двое жителей Санкт-Петербурга отправились под суд за продажу фальсифицированных аптечных рецептов. Свою коммерцию они вели среди наркозависимых в Невском районе города. Покупатели же по этим поддельным листкам приобретали психотропные вещества в аптеках. Прокуратура уличила мужчин в пяти эпизодах незаконной деятельности.
- В ходе дознания установлено, что в период с января 2018 года по март 2019 года злоумышленники с использованием подложных штампов осуществили подделку рецептов, дающих право на приобретение лекарственных средств, содержащих психотропные вещества, - комментируют в прокуратуре Санкт-Петербурга.
Сейчас обвиняемые ждут меры пресечения, так как уголовное дело за подделку и сбыт документов направлено в суд. В прокуратуре Санкт-Петербурга также уточняют, что обвиняемые мужчины уже были ранее судимы.
ИСТОЧНИК KP.RU