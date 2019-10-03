«Грузовичкофф» протаранил эвакуатор на дамбе: Пострадало старинное пианино

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-03T14:50:40+03:00

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Старинное пианино пострадало в ДТП, произошедшем утром 3 октября на дамбе. Здесь, ехавшая из Кронштадта «Газель» на полном ходу влетело в стоявший у обочины эвакуатор. От удара «Грузовичкофф» потерял не только переднюю ось, которую просто вырвало, но и повредил ценный груз.

-Sponnagel ХIХ - ХХ века даже как предметы для реставрации достойно оцениваются , не говоря уже о рабочем инструменте, - пишут в комментариях в соцсетях знатоки музыкальных инструментов.

По словам владельца пианино, оно было в нерабочем состоянии и как раз направлялось в реставрационную мастерскую. Теперь восстановить старинный инструмент будет гораздо труднее, если в принципе возможно.

То же самое можно сказать и о самой «Газели». У нее платформой эвакуатора срезало правый бок. Скорее всего стоимость ремонта будет слишком большой. Проще грузовичок будет списать.

Что касается ценного груза, то он должен быть застрахован, поэтому переживать стоит лишь за утрату исторической сохранности.

Боьше всего в аварии пострадало старинное пианино. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU