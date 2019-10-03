Лошадь, провалившуюся в канализационный люк, спасли под Выборгом

СЕГОДНЯ 15:07 2019-10-03T15:07:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасатели вытащили лошадь, которая провалилась в канализационный люк под Выборгом в Ленинградской области. Утром в четверг, 3 октября, сотрудники МЧС приехали на вызов в поселок Новоселки. Животное оказалось в узком колодце, из которого самостоятельно выбраться не могло.

- Прямо сейчас в поселке Новоселки спасли лошадь, которая упала в люк, - рассказали о случившемся местные жители в соцсети.

Доставать из такой узкой ловушки лошадь было не просто. Сначала спасатели накинули на коня специальную «попону», к которой привязали тросы. Далее эти тросы зацепили за автокран, который начал медленно поднимать животное из ямы.

Когда передние ноги лошади появились над землей, она начала брыкаться копытами, и чуть было не задела своих спасителей. Однако вскоре успокоилась и стала смиренно дожидаться, когда же ее полностью вытащат из ямы.

Как именно лошадь попала в канализацию, очевидцы не рассказывают. По предварительным данным, животное сильно не пострадало.

В Ленобласти спасли лошадь, провалившуюся в канализационный люк .

ИСТОЧНИК KP.RU