Хищный ястреб поселился в парке Сосновка на севере Петербурга

СЕГОДНЯ 15:35 2019-10-03T15:35:38+03:00

Местный житель снял на видео птицу, обосновавшуюся рядом с домами [видео]

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В парке Сосновка, который находится на севере Петербурга в Выборгском районе, поселился ястреб. Непривычную для города птицу заметили местные жители и даже сумели снять на видео. Кадры с хищником появились в сети в четверг, 3 октября. На них ястреб летает между деревьями вблизи от жилых домов.

- Несколько раз его видела. Наверное, за синицами прилетает, - отметила местная жительница.

Некоторые горожане отметили, что периодически видят ястреба в Сосновке, который, видимо, охотится на местных небольших птиц. Особенно часто хищника замечают в зимнее время, когда в лесу для него становится мало пропитания.

- Если гулять по городским паркам и внимательно наблюдать за окружающей природой, то однажды вы точно увидите ястреба, - приводит слова орнитолога Зоологического института РАН Владимира Храброго газета «Петербургский дневник».

Специалист отметил, что для Северной столицы ястребы обычное явление. В Петербурге водятся два вида - перепелятник и тетеревятник.

Петербуржец заснял на видео ястреба в парке Сосновка.

ИСТОЧНИК KP.RU